Uskumatu kasv. Donald Trumpi üks pärand on võimas. Riigi miljardärid said oluliselt jõukamaks

3. Steve Ballmer

2016. aastal vara väärtus 21,3 miljardit dollarit

2020. aastal vara väärtus: 81 miljardit dollarit

Microsofti aktsia on kerkinud enam kui 250%. Lisaks on kasvanud ka tema omandis oleva Los Angeles Clippersi korvpallimeeskonna väärtus. See on 2,6 miljardit dollarit. Ballmer ostis meeskonna 2014. aastal 2 miljardi eest.

2. Elon Musk

2016. aastal vara väärtus 13,3 miljardit dollarit

2020. aastal vara väärtus: 103 miljardit dollarit

2016. aasta valimispäeval oli Tesla väärtus 28 miljardit dollarit, täna on see kerkinud 400 miljardi peale. Elon Muskile kuulub umbes 20% Tesla aktsiatest ja 48% SpaceX aktsiatest.

1. Jeff Bezos

2016. aastal vara väärtus 76 miljardit dollarit

2020. aastal vara väärtus: 200 miljardit dollarit

See mees on nelja aastaga oma vara kasvatanud 124 miljardi dollari võrra. Amazoni aktsia on kerkinud selle ajaga üle 300 protsendi. Kui ta ei oleks vahepeal lahutanud oma naisest MacKenzie'st, siis oleks ta täna väärt lausa 250 miljardit dollarit.