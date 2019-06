Uskumatu lugu: endisest keemiaõpetajast sai Aasia kõige rikkam end ise üles töötanud naine

Abielupaarile kuuluva vara koguväärtuse järgi on nad ühed maailma kõige jõukamad meditsiinitöösturid, olles üsna samal tasemel Sackleride perekonnaga, kes on teeninud oma vara opioidide müügist, ja Šveitsi Bertarelli perekonnaga, kelle vara väärtus on 16,3 miljardit dollarit.

Zhong märkis börsile mineku päeval, et valitsuse toetus mängib ühe ravimitootja edus suurt rolli. Kulud tervishoiule on Hiinas kasvanud 3,5 triljonilt jüaanilt 2014. aastal 5,9 triljoni jüaanini möödunud aastal. See teeb 852 miljardit dollarit. Aastaks 2023 ennustab Hansoh Pharma, et need kulud on kasvanud 9,4 triljoni jüaanini.

Zhong sai 1982. aastal Jiangsu ülikoolist keemia vallas bakalaureusekraadi ja õpetaski kuni 1990. aastate alguseni Yani põhikoolis keemiat. Tema ettevõte toodab ja arendab vähi-, südame- ning diabeediravimeid. Ligi pool ettevõtte käibest tulebki vähiravimitest.