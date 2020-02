Uskumatu lugu: Viljandimaalt alanud vargustelaine kolmekordistas sissemurdmisi maapoodidesse

"Mullu oktoobrini murti maapoodidesse sisse keskmiselt paaril korral kuus ja siis see järksu kolmekordistus," rääkis turvaekspert ja Rapid Security juhataja Vallo Põldma. Seejuures on alates novembrist maal asuvatesse tanklatesse sisse murtud 13 korral, mida on rohkem kui tavaliselt aasta jooksul.

Maapoodidesse ja -tanklatesse sissemurdmise laines – mille eest politsei hiljuti ka hoiatas –, ulatub kahju kahel juhul kolmest üle 500 euro. Enim sissemurdmisi toimub ööpäeva esimestel tundidel, tüüpiliselt ukse või akna lõhkumise teel.

Põldma kinnitusel arvestavad vargad sellistel juhtudel küll valvekaamerate olemasoluga, kuid kvaliteetne kaamerapilt teeb varga tagamise siiski lihtsamaks. "Kaasaegset juhtmevaba kaamerat ei saa ka niisama lihtsalt välja lülitada, see on autonoomse toitega ja annab rikkumise korral kohe häire," rääkis turvaekspert.

Analüüsi aluseks on politsei- ja piirivalveameti avaandmed enam kui 100 000 õigusrikkumise kohta. Rapid Security on Skandinaavia turvaettevõte, mille Eesti haru pakub valveteenuseid ja -tehnoloogiat kõigis kolmes Balti riigis.