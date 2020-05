Uskumatu mees. Maailma vanim miljardär käib siiani iga päev tööl. Tema edu baseerub ühel lihtsal põhimõttel

Chang oli siis vaid 98-aastane, kui 101-aastasena suri David Rockefeller, John D. Rockefelleri viimane alles jäänud lapselaps. Oli aasta 2017 ja Chang töötas siis veel täiel rinnal oma laevandusettevõttes.

1918. aastal sündinud mees kolis Singapuri pärast ülikooli lõpetamist ja 1949. aastast on ta tegev olnud laevanduse valdkonnas. 1967. aastal asutas ta Pacific International Lines-i nimelise firma. Alguses oli firmal kasutada kaks vana laeva. Aastakümnetega laiendas ärimees oma tegevust konteinerlaevade maailmas ning nüüd on firmal 180 alust. Pacific International Lines on suurim erakätes olev laevandusfirma Singapuris ja üks kümnest suuremast maailmas.

Kuni viimase ajani oli Chang ise firma igapäevase juhtimise eest vastutav. Kui 100 aastat hakkas ette kerima, siis otsustas ta veidi tagasi tõmmata. Enne seda, aastal 2016, juhtis ta ettevõtte uutele turgudele Kagu-Aasias, Lõuna Aasias ja Aafrikas.

2018. aasta lõpus andis ta firma juhtimise üle ühele oma 14-st lapsest. Samal aastal astus ta tagasi ka oma impeeriumi nõukogu esimehe kohalt. Ta jäi ettevõtte juurde au-nõukoguesimehena ja nõustajana. Väidetavalt käib ta kontoris tänase päevani iga päev.

Peale selle, et tal on 14 last, ei ole tema kohta palju eraelulisi detaile teada. Avalikkuse ees ta väga ei figureeri. Ühes teleintervjuus avaldas ta aga enda edu põhjuse:

"Ma olen töökas ja väga aus kõigiga. Midaiganes ma luban, selle ka ära teen. See on minu põhimõte," ütles ta.