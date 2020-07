Utilitas tootis pea kolmandiku võrra rohkem roheenergiat

Kokku tootis Utilitas esimesel poolaastal 990 000 MWh soojus- ja 190 000 MWh elektrienergiat.

2020. aasta esimene pool oli tavapärasest soojem ja seetõttu müüs Utilitas 5% vähem soojust kui eelmisel aastal samal ajal. „Mõningast müügi langust tingis eriolukord, mil soojuse tarbimine vähenes näiteks hotellides, koolides ja spordikeskustes,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit. „Eriolukorra ajal tagasime klientidele katkematult kaugkütteteenuse. Selle nimel suurendasime töökeskkonna ohutust, viisime inimkontaktid miinimumini ja siirdusime kaugtööle seal, kus võimalik,“ lisas Koit.

Jaanuar ja veebruar olid Eesti ilmateenistuste andmetel tavapärasest üle 6 kraadi soojemad ning kuigi mai keskmine temperatuur oli veidi alla normi, siis juuni tõi kuumalaine koos 3 kraadi normist kõrgema temperatuuriga. „Aastate võrdluses on näha, et globaalne kliimasoojenemine jätkub kiirenevas tempos ja selle kõige suurem põhjustaja on fossiilsete kütuste põletamine. Peame oluliseks kliimaneutraalsuse saavutamist ning energiasektori dekarboniseerimisel on selles võtmeroll,“ märkis Koit. „Utilitas toodab enamuse soojusest kodumaistest taastuvatest energiaallikatest. Samuti otsime pidevalt uusi lahendusi, arendades kütusevaba päikese- ja tuuleenergiat ning uurides soojussalvestite võimalusi,“ lisas Koit.

Taastuvenergia tootmisega piiras Utilitas 2020. aasta esimeses pooles CO2-heitmeid 376 000 tonni võrra, mis oleks muidu maagaasi ja põlevkivi kasutades atmosfääri paiskunud.