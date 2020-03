Uudis hiiglaslikust abipaketist käivitas börsitõusu

Läbirääkimised USA valitsuse kahe triljoni dollarilise paketi üle on kestnud läinud nädala reedest, kuid täpsemaid detaile pole selgunud. CNN-i kinnitusel on teada vaid, et inimeste toetamiseks on eraldatud 250 miljardit dollarit, väikeettevõtete laenudeks 350 miljardit, töötuskindlustuse väljamakseteks 250 miljardit ja raskustes ettevõtetele 500 miljardit. Ülejäänud 50 miljardit dollarit on mõeldud lennukompaniidele.



Ka Euroopas võtavad abipaketid ilmet. Saksamaa parlament arutab 750 miljardi eurose majanduse abipaketi üle. Euroala rahandusministrid kaaluvad samal ajal võimalust kasutada Euroopa stabiilsusmehhanismi ehk ESM-i vahendeid, mida on 410 miljardit eurot.