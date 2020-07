Uue ameti loomine kaotas Hanno Tombergi töökoha Archimedeses

Sihtasutuse Archimedes nõukogu esimees Indrek Reimand ütles ERR-ile, et koosolekul anti juhatusele volitus kirjutada alla lepingule, millega lähevad mitmed Archimedese tegevused üle haridus- ja noorteameti koosseisu. Ta tunnistas, et kuigi üldiselt kõik tegevused jätkuvad, tuli teha üksikuid koondamisi. Praeguse juhatuse liikme Hanno Tombergi juhitud ülesanded lähevad Reimandi sõnul üle ühendametisse, mistõttu ei ole põhjust jätkata kahe juhatuse liikmega.

"Ma tahaksin rõhutada, et Hanno Tomberg on teinud väga head tööd. Nõukogu koosolekul leidis esiletõstmist see, et tema juhtimisel on koostöö ülikoolidega paranenud. Me tunnustasime teda hea töö eest. Aga see on paratamatus, et kui tema ülesanded liiguvad sihtasutusest välja, siis tegelikult lõpeb ka see töö," hindas Reimand Tombergi panust.

Mõningate tegevustega, näiteks Eramsus+ programmi ja solidaarsuskorpuse tegevustega jätkatakse Reimandi sõnul senise organisatsioonina.

"Need tegevused on sellised, mida ei saa praeguses ajaraamis haridus- ja noorteametisse üle viia, aga mis pikemas ajaraamis on planeeritud ka üle viia. Nii kaua, kuni need tegevused jäävad Archimedesesse, nii kaua jääb ka Archimedes organisatsioonina alles," selgitas ta.