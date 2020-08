Uue generatsiooni õppimine: mida nutitudengid vajavad?

Õpilased ja nende vanemad astuvad iga uue õppeaasta alguses vastu uutele väljakutsetele. Sel aastal avaldab mõju ka ikka veel jätkuv pandeemia ja õpilased peavad olema valmis õpinguid jätkama kõikjal: oma toas või koolis laua taga. Korralikud nutiseadmed muudavad õppimise palju lihtsamaks.

Vabadus liikuda

Õpistandardid muutuvad kiiresti ning paindlikkus ja liikumisvabadus muutuvad õpilaste jaoks järjest olulisemaks. Normaalsuseks on saanud võimalus õppida, kodutöid teha ja isegi eksameid läbi viia ka koolist väljaspool.

Karantiiniperiood näitas, et oleme võimelised kiiresti kohanema ja häid õpi- ning töötulemusi saavutama ilma füüsiliselt koolis või töö juures kohal olemata. Pandeemia kiirendas digitaliseerumist, nii et õpilaste ja üliõpilaste põhivajadused hakkasid vastavalt sellele muutuma. Kui siiamaani oli süle- või tahvelarvuti lihtsalt teaduslik vahend, siis nüüd on sellest saanud peamine õpitööriist.

Uut arvutit otsides tasub kõigepealt mõelda, kas seda on vaja kaasa võtta tundidesse, loengutesse, kohvikusse või raamatukokku. Sellest sõltub, kas arvutit peab olema kerge kaasas kanda. Näiteks kaalub MacBook Airi 13-tolline mudel ainult 1,25 kilo ja on üliõhuke – 15,6 millimeetrit, nii et seda on väga mugav endaga igale poole kaasa võtta.

Peale selle on oluline arvestada pika akukestvusega. Varem mainitud mudeli aku peab vastu isegi kuni üksteist tundi. Sealjuures tasub tähelepanu pöörata ka sujuvale ja kiirele operatsioonisüsteemile, sisemise mäluruumi suurusele ning protsessori võimekusele, et arvuti suudaks kõigi ülesannetega edukalt hakkama saada. Õpilastele meeldib ka nutiseadmete kaunis disain ja lai valik võimalikke lisaseadmeid.

Andmekaitse ja privaatsus

Nii õpilased kui ka täiskasvanud peavad rohkem tähelepanu pöörama andmekaitsele ja privaatsuse turvalisusele.

Arvuti ja nutitelefon sisaldavad palju konfidentsiaalset ja tundlikku infot, pildimaterjali ning vestlusi, mida me ei taha teistele avalikustada. Andmete lekkimine võib viia väga tõsiste tagajärgedeni, mistõttu tasub seda igal võimalusel vältida.

Usaldusväärne ja turvaline Touch ID arvuti avamise tehnoloogia kindlustab, et kogu arvutis olev info on turvatud. MacBook Airi ja MacBook Pro sülearvutite mudelid saab lukust lahti teha sõrmejälje abil.

Maci seadmete unikaalsus peitubki nende disainis, mille kõrgeim prioriteet on infoturve. Pidevad tasuta macOS-i operatsioonisüsteemi uuendused tagavad turvalisuse lisatarkvara vajamata. Arvutid on loodud viiruste ja pahavara rünnakuid edukalt tõrjuma.

Käepärased tööriistad

Uue generatsiooni õpivõimalused pakuvad palju ja oluline on neid eesmärkide saavutamiseks maksimaalselt ära kasutada. Nutikad õpilased ja üliõpilased katsetavad innovaatilisi lahendusi hea meelega ja on valmis neid iga päev kasutama. Mitte miski pole enam võimatu, sest kõik küsimused leiavad YouTube’i või Google’i rakenduste abil vastuse.

Ere ekraan, mugav käsitsemine, ideaalne graafika ja spetsiaalsed õpilahendused muutuvad järjest olulisemateks kriteerumiteks, mille järgi õpilastele sülearvuti valitakse. MacBooki mudelid erinevad teistest just oma paljude sisseehitatud lahenduste ja rakenduste poolest, mis muudavad õppimise ning töötamise palju lihtsamaks ja kiiremaks.

Juba arvutis olemasolevad kalendri, märkmiku ja meeldetuletuste lahendused on asendamatud abilised õppimise juures.

Esitlusi on väga mugav teha Keynote’i rakendusega, kirjatöid rakendusega Pages ja arvutusi Numbersi abil. Spetsiaalselt loodud iMovie videotöötlusprogramm ja muusika või podcast’ide loomiseks lisatud GarageBand pakuvad huvi loomingulistele noortele.

Raskusi ei teki ka neil, kes on harjunud Microsoft Office 365 rakendusi kasutama, sest Word, Excel ja PowerPoint sobituvad väga hästi Apple’i seadmetega.

App Store pakub üle 180 000 rakenduse, mis muudavad õppimise palju loomingulisemaks ja produktiivsemaks.

Nutikad õpilased ja tudengid on avatud tehnoloogia innovaatilistele lahendustele ning võtavad võimalustest maksimumi, et õppimine sobivate nutiseadmete abil nauditavamaks muuta.

Tutvu parimate pakkumistega Apple’i volitatud partnerite juures.

Kui ostad ükskõik millise MacBooki mudeli, on Apple TV+ veebitelevisiooni aastane tellimus sinu jaoks tasuta.