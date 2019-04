Uue Holm Banki omanik: tahame teenindada kliente Rootsi pankadest väärikamalt ja viisakamalt

Veske sõnul on Liisi oma arenguga jõudnud sinnamaale, et edusammude tegemisel Eesti turul on juba piir ees, nii et pangalitsentsi taotlemine oli Liisi jaoks üsna loogiline jätk. „Seni on meid rahaliselt toetanud LHV ja oleme neile selle eest tänulikud, kuid lõpmatuseni ei saaks meie strateegia LHVst sõltuda,“ lausus Veske.

Veske sõnul taotlesid nad luba äri- ja eraisikute laenudele ning deposiitidele.

Küsimusele, mida nad Rootsi pankadega võrreldes teisti teevad, vastas Veske: „Põhilist vahet näen ma kliendisse suhtumises. Kliendi ajalugu on meile tähtis ja ajalooga kliente meil jagub. Keskendume kindlasti sellele. Inimesel võib olla 20 aastat briljantset ajalugu, aga kui välispanga uksest sisse astud, küsitakse, kes sa selline olid, miks siia tulid. Tahame kliente teenindada väärikamalt ja viisakamalt,“ lausus ta.

„Oleme kogu aeg vahet teinud, kas klient on tulnud meid petma või on inimene sattunud raskustesse. Neid kahte varianti käsitlesime siis ja käsitleme ka praegu erinevalt ning laenuvõtjad teavad seda. Paljud masuaegsed probleemsed laenajad on praegu meie head partnerid,“ rääkis Veske.

