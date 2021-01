Sellest nädalast alustas tööd 850 töötajaga transpordiamet ehk maantee-, lennu- ja veeteede ameti liitmisel tekkinud suurasutus.

„Me peame oma tegevusest rohkem rääkima, see on kindel. Olema nähtavamad, ennast mugavustsoonist üles raputama. Meie eelarve on 560 miljonit eurot, see on iga eestimaalasest maksumaksja peale jagades väga suur raha,” ütleb ametile juhiks valitud Kaido Padar.