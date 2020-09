Uue ühisrahastusplatvormi omanik kogub varjatult investeeringuid oma kõrvalärile

Nordgulli platvormi eesmärk on pakkuda võimalust kinnivarasse ja äriprojektidesse investeerimiseks. Hetkel on portaalis võimalik rahastada kolme projekti: Voltveti mõisa ostu, 24/7 selvepesula rajamist Tallinnasse ja tervita.ee laienemist. Tervitusvideode veebiplatvorm oli Nordgulli esimene projekt ja eesmärgiks on koguda 100 000 eurot.

Tervita.ee kuulub ettevõttele Contacts OÜ, mille omanik on Kristjan Eichler, kes on ühtlasi ka Nordgulli kaasasutaja ja osanik.