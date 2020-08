Uued ja refurbished ehk renoveeritud vahvad ubinad

Vaid loetud kuud tagasi kriisitingimustes äritegevust alustanud ettevõte lähtub oma tegutsemisel eeldusest, et nii õppetöö kui igapäevaste toimetuste ladusa ja tõrgeteta sujumise oluline võti peitub mõistliku hinnaga heades arvutites. Arvuti, mis on oma olemuselt sama hea kui uus, ei pea tingimata olema see kõige-kõige viimane mudel.

Kõik asjad pole kaugeltki iseenesestmõistetavad. Kõikidest mõistetest ei saada ühtmoodi aru. Tavalisele eestlasele on hetkel üsna tundmatu näiteks mõiste refurbished, eriti veel sõnaühend Apple Certified Refurbished. „Leides poest pakkumise kirjaga Refurbished (ehk kasutatud osadest kokku monteeritud seade) võib pakkumine tunduda liiga hea selleks, et olla tõsi. Tihtipeale kahjuks nii ongi – vaid üks jupp või osa võib kogu seadme tööd oluliselt häirida. Näiteks ei pruugi arvutil mikrofon töötada. Lisaks võib seeläbi saada seadme, kus on säilinud eelmise omaniku pildid ja dokumendid.“ Just taolised kogemused annavad alust suureks skepsiseks antud tüüpi toodete ostmisel, sest „nagunii on tegu mingi kasutatud juustuga“.



Unsplash

Kasutatud ja Apple’i renoveeritud

On oluline vahe Apple Certified Refurbished masinatel ning käest kätte ostetud kasutatud või kes-teab-kus mõne tavalise asjaarmastajast spetsialisti kokku klopsitud masinatel.

Vahvad Ubinad OÜ pakub müügiks üksnes ja ainult Apple’i enda renoveeritud ja heaks kiidetud tooteid. Jah, tehniliselt saab nende puhul öelda, et tegu on renoveeritud ehk kasutatud toodetega, kuid praktilise poole pealt ei suuda keegi uhiuuel ning Apple Certified Refurbished masinal vahet teha. Erinevus seisneb vaid selles, et uuel on karbi peal masina pilt ja renoveeritul lihtsalt hõbedase kirjaga märgistus vastavalt karbis sisalduva masina mudelile.

Päris kindlasti ei paku Vahvad Ubinad inimestele müügiks katkise mikrofoniga arvutit, sama kindlasti ei leia klient soetatud tootelt jälgegi eelmisest kasutajast. Ei seest ega väljast. Samas on turul rida pakkujaid, kes tegelevad ka ise sarnase taastamisega. Seda teevad kohalikud edasimüüjad ja ka Amazon. Neil on siiski oluline erinevus. Sellisel kujul renoveeritud masinatele ei laiene Apple’i tootjagarantii.

Unsplash

Avamata pakend ja korralik garantii

Vahvad Ubinad käest ostetud renoveeritud masinad on täpselt samaväärsed uhiuute toodetega, millele sarnaselt kehtib ka Apple’i ametlik tootjagarantii samadel tingimustel, nagu seda Apple’i ametlikud esindused üle maailma tunnistavad. Kõik masinad on avamata transpordipakendis, mille sees on omakorda kilepakendis valge karp. Kõik näeb välja nagu uus ning karbi lahti tegemise rõõm jääb seega kliendile.

Nagu sellest veel vähe oleks, antakse äriklientidele lisaks Apple’i pakutavale üheaastasele tootjagarantiile veel teise aasta garantii juurde. Klient saab kaubaga koos tasuta diagnostika ning garantiiküsimuste lahendamise ajaks antakse kasutada asendusseade, et ükski oluline töö ei jääks tegemata.

Ettevõte omab Apple’i toodete edasimüügiõigust tingimusega, et ei müüda uusi, hetkel ametlike Apple’i edasimüüjate juures müügil olevaid tooteid, vaid tegeletakse ainult Apple Certified Refurbished ja End of Life toodete müügiga, mis on ametlikelt edasimüüjatelt tagasi võetud.

Unsplash

Võimalus olla sõbralikum meie planeedi vastu

Planeedi säästmisel läbi taaskasutuse on kaks aspekti. Üks neist on vana toote mitte minema viskamine ja saatuse hooleks jätmine, teine aspekt seisneb tõdemuses, et alati ei ole hädavajalik endale kõige uuemat toodet muretseda. Renoveeritud ja Apple’i sertifitseeritud toode, mis on läbinud range testimise ja kontrolli, on praktilise poole osas võrdväärne uue tootega (ehk nimetus „nagu uus”), andes kliendile võimaluse nii raha säästmiseks kui ka väikse, samas sümboolses mõttes olulise panuse andmiseks taaskasutamisse.

Seetõttu ei tasu sugugi mitte alati head pakkumist nähes mõelda, et tegu on isegi liiga hea pakkumisega selleks, et olla tõsi.

Leia endale vahva ja töökindel ubin siit.