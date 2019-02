Uued korterid ja kontoriruumid lähevad kui soojad saiad

Kolm-neli aastat tagasi oli uusarenduste tehingute arv Tallinnas keskmiselt 50 korterit kuus, nüüdseks on see kasvanud 250–280 korterimüügi tehinguni kuus. Kuigi see võib tunduda väga järsu hüppena, põhjendab üle 20 aasta tegutsenud RE Kinnisvara vanempartner Monica Meldo, et veel mõned aastad tagasi oli tegemist toibuva turuga ja inimesed olid kartlikud. Tema kinnitusel on selline tehingute maht terve turu näitaja.

„Kinnisvaraturg on praegu väga terve. Sellest, et see on praegu väga aktiivses faasis – ehitus käib, Tallinnas on palju kraanasid püsti ja toimub palju tehinguid –, võib kõrvaltvaatajale jääda mulje, et tegemist on buumiga,” märkis pikalt kinnisvaraäris tegutsenud Meldo. Ta ise on veendunud, et mingisuguseid buumimärke kinnisvaraturul ei ole, sest laojääk ei ole praegu nii suur.