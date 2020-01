Uued omanikud saanud puhastusfirma vahetas nime ning strateegiat

Brändivahetusega ei kaasne muudatusi ettevõtte juhatuses ning personal jätkab tööd senises koosseisus. „ISSi bränd on küll maailma mõistes tugev, kuid selle tugevuse on eelkõige loonud ettevõttes töötavad inimesed, professionaalne ja kvaliteetne teenus ning head kliendisuhted. Nende väärtuste loomise ja hoidmise nimel on ettevõte töötanud kõigi 25 tegutsemisaasta jooksul ja see ei muutu ka tulevikus,“ kinnitas Sillamaa.

Brändivahetuseks on ettevalmistusi tehtud pool aastat. Esimesena tutvustati Stelli nime suurematele klientidele, koostööpartneritele ja oma töötajatele 16. jaanuari õhtul toimunud pidulikul üritusel.

Stell on 1995. aastal ESS Puhastusteenuste nime all alustanud ettevõte, mis viimased 15 aastat on kuulunud maailma ühe suurema puhastus- ja haldusteenuste ettevõtete gruppi ISS. Ettevõte annab täna tööd 1500 inimesele, teenindab ligi 400 äriklienti enam kui 800 asukohas ning rohkem kui 300 korteriühistut, kuhu kuulub 20 000 korterit üle kogu Eesti. Stelli klientide hulgas on kaubandusketid, haridusasutused, suurte büroo- ja tootmishoonete omanikud. Ettevõtte esindused asuvad Tallinnas, Pärnus, Jõhvis, Tartus, Viljandis, Kuressaares ning Haapsalus.