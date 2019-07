Uuest aastast kehtima hakkav muudatus tõotab kütuseturgu raputada

Alexela Eesti juhatuse liige Alan Vaht ütles ERR-ile, et kui seni on biokütuse kohustust täidetud vedelkütuseseaduse alusel, siis uuest aastast rakendub kogu Euroopas lisaks ka nõue vähendada kasvuhoonegaase kuue protsendi võrra ning see kohustus pannakse tarnijatele.

See toob tema sõnul kaasa hoopis kardinaalsemaid muudatusi, kui tänavu aprillis rakendunud kümneprotsendiline biolisandi kohustus. "Igaüks vaatab, kuidas ta selle kuus protsenti CO2 vähendamist saavutab. See on nii tõsine eesmärk, et täna hinnata, mis juhtuma hakkab, on päris keeruline," rääkis Vaht.

Ta tõi välja, et Läti ja Leedu on öelnud, et nemad seda kohustust täita ei suuda. Eesti kavatseb seda aga teha, sest meil on sellised seadused juba ammu vastu võetud, kuigi kuidas sellega aga hakkama saadakse, pole praegu selge.

Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist Heiko Heitur vastas küsimusele, kas Eesti kütusemüüjad on 1. jaanuarist kehtima hakkavaks muudatuseks valmis, et väga põhjalikku järeldust on raske teha, sest tegemist on salajase äriga ja ettevõtete hingeelu ministeerium ei tunne. Küll aga on nad teinud rohkem selgitustööd, mil moel oleks eesmärki võimalik saavutada.

Läti ja Leedu kohta ütles Heitur, et sealsed kütuse kvaliteedi direktiivi eest vastutavad ministeeriumid on kindlasti oma õigusaktidesse sisse kirjutanud, et kuue protsendi nõuet tuleb täita. Selle kõrval tuleb aga vaadata, millised sanktsioonid on kehtestatud selle täitmata jätmisele.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.