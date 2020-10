Uuesti vana armastuse juurde. Endised Nelja Energia mehed on tagasi tuuleäris

SW Metsatuul arendusprojektid on üsna alguses, kuid kokku on kavandamisel ligikaudu 80 tuulikut. Tuuleparkide konkreetsed asukohad sõltuvad koostööst kohalike omavalitsuste ja kogukondadega ning lähtuvad loodus- ja riigikaitselistest piirangutest.

"Oleme alati pidanud oluliseks majandada oma metsi võimalikult tõhusalt. Tuuleparkide arendamine võimaldab maakasutust mitmekesistada ja tuua suuremat tulu tervele kogukonnale. Seetõttu soovime uurida, kas ja millistel tingimustel on meie maadele eeskätt Saarde, Pärnu, Tori, ja Põhja-Pärnumaa vallas võimalik rajada tuuleparke," kommenteeris koostööd Metsagrupp juhatuse liige Urmas Rahnel.

Ta lisas, et kuna Metsagrupil varasem tuuleenergeetika kogemus puudub, siis uuritakse oma võimalusi koostöös Sunly taastuvenergia spetsialistidega, kellel on Eestis kõige pikaajalisem kogemus tuuleparkide arendamisel ja opereerimisel.

„Kliimamuutuste leevendamine on väga aktuaalne teema ning rohepöörde elluviimise väärtuslikeks komponentideks on maa ja tuuleenergia eripärade ning tehnoloogia oskusteave. Teeme maaomanikega koostööd, et väärindada nii enda oskusi ja teadmisi kui ka maad ennast," kommenteeris koostööd Sunly juht Priit Lepasepp.

Lepasepp lisas, et maaomanikke, kes soovivad taastuvenergiat arendada tuleb kiita, sest rohepööre ei toimu mitte Riigikogu koridorides ega Ida-Virumaa kaevandustes, vaid koostöös kogukondadega üle Eesti.

Metsagrupp OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kes tegutseb metsade majandamisega juba 25 aastat. Tegutsetakse jätkusuutlikult ja kõik firma metsad on sertifitseeritud.

Sunly on taastuvenergia ettevõte, kes tegeleb Baltikumis ja Poolas tuule- ja päikeseenergia arendamise ja tootmisega, aga ka energiasalvestamise ning rohetehnoloogia iduettevõtetesse investeerimisega.