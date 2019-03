Üürile on anda väidetava narkoparuni Viimsi villa. Hind 3400 eurot kuus

„Viimsi majja me ei jõudnud sisse kolidagi. Seda maja ehitati pikalt, ligi kümme aastat. Kunagi osteti maatükk, siis hakati vaikselt üles ehitama. Aga kui maja hakkas lõpuks valmis saama, siis kolisid vanemad Hispaaniasse ja mina läksin välismaale õppima. Elasime seal (Viimsis) täpselt nii palju, nagu me Eestis käisime. Võib-olla nädala, kaks korraga. Terve pere oli seal koos vaid ühe korra jõuluvaheajal."

Nii rääkis Eesti Ekspressile ulatuslikus narkoäris süüdistatava Jevgeni Medunitsa tütar eelmisel suvel. Medunitsa istub endiselt vahi all, kohtuistungid tema ja kaassüüdistatavate üle käivad, järgmine istung on planeeritud 19. märtsiks. Medunitsa puhul on tegemist on väga raskete süüdistustega: kuritegeliku jõugu juhtimine ja suuremahuline narkoäri

Nüüd on aga kinnisvarakuulutuste portaali Kinnisvara24 üles pandud sellesama vähekasutatud ja uhke Viimsi villa üürikuulutus. 3400 euro eest kuus on võimalik üürida 300 ruutmeetrine, nelja magamistoaga maja, kus ei puudu spa, terrassid, merevaated. Omanikuks on endiselt Jevgeni Medunitsa.

Jevgeni Medunitsa (vasakul) kohtusaalis.