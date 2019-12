Seda kinnitas Trigon Capitali omanik ja juhatuse liige Joakim Helenius. „Helsingi ja Stockholmiga edukaks konkureerimiseks on vaja taristut. Moodsad, möbleeritud, puhtad ja lihtsalt hallatavad ning häid elamistingimusi pakkuvad rendikorterid on selles taristus väga olulised,” kinnitas ta ja lisas, et kümne aasta pärast on meil üürimaju kindlasti palju rohkem.