Uurimise all olevate Danske Eesti ekstöötajate advokaat: prokuratuuri otsus on arusaamatu

„Arusaamatu on prokuröri otsus mitte alustada kriminaaluurimist, selgitamaks välja milline prokuratuuri poolt kaasatud ametiisik Eestis või väljaspool Eestit Danske asja kohtueelse uurimise andmete lekitamiskuriteo toime pani,” lausus Hirvoja.

Ta on veendunud, et kui lekitamiskuriteos isegi uurimist ei algatata – rääkimata sisulistest pingutustest kuritegu välja selgitada –, siis sellega vaikimisi kiidetakse heaks samasuguse lekitamispraktika jätkamine ka tuleviku kriminaalmenetlustes ning süvendatakse veelgi kroonilist probleemi.

Tegu nõukoguliku inkvisitsioonilise mõtteviisiga

Hirvoja sõnul on üllatav ka prokuratuuri menetluslik seisukoht, kus peamine põhjendus oli, et lekitamisega ei ole muudetud võimatuks või vähemalt oluliselt raskendatud tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses ja seetõttu ei ole täidetud KarS § 316-1 koosseis. Tema väitel eirab prokuratuur sellega tõsiasja, et kehtiva seaduse kohaselt toimub tõe tuvastamine kriminaalmenetluses ennekõike justnimelt kohtumenetluse käigus.

„Arusaam, et tõde tuvastatakse eeluurimisel ning kohtu roll on vaid selle “tõe” vormistamine, oli omane pigem nõukogulikule inkvisisitsioonilisele kriminaalmenetlusele ning on täielikult vastuolus võistleva kohtumenetluse aluspõhimõtetega,” nentis Hirvoja. Ta märkis, et on seda, et lekitamiskuriteoga on kohtulikku uurimist kahjustatud, juba varem põhjalikult selgitanud.

„Käesoleval juhul oli andmete lekitamine massiivne ning pretsedenditu. Samuti keeldus prokuratuur kriminaalmenetluse alustamisest teise kuritoeteates nimetatud lekitamist käsitleva paragrahvi 157-1 järgi, kuigi uurimisega tuvastamata ametiasutuse tegevusega on kahjustatud kannatanute subjektiivset õigust ausale ja õiglasele kohtupidamisele, samuti nende põhiseaduslikku õigust süütuse presumptsioonile,” sõnas kahe uurimise all oleva Danske panga ekstöötaja advokaat.

Ka leiab Hirvoja, et prokuratuuri pressiteates kuriteo uurimisest keeldumise ettekäändena ajakirjandusvabaduse argumendi kasutamine ei ole asjakohane, kuna ka kuriteoteates pole ajakirjandusele ühtegi etteheidet tehtud. „Olen prokuröri lekitamise uurimisest keeldumise määruse vaidlustanud,” sõnas ta.