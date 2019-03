Uurimus: punased ja sinised maalid teenivad oksjonitel kõige rohkem raha

Värvide ja hinna teemat hakati lähemalt uurima 2013 aastal, kui üks kunstiekspert väitis, et sinine ja punane värv aitavad maale müüa, kirjutab Artnet News.

Teadurid Marshall Ma, Charles N. Noussair ja Luc Renneboog analüüsisid 5500 abstraktset maali, mis olid oksjonitel müüdud ning leidsid, et teosed, millel oli kasutatud sinist ja punast, vahetasid omanikku 10,6% kallima hinnaga.

Töös üritati kirjeldada, miks just need kaks värvi kõige populaarsemad on, kuid tunnistati, et värvide psühholoogiline mõju inimestele on keeruline. Mitmete ekspertide sõnul seostatakse punast agressiivsuse, julguse, võimu, kire ja seksikusega. Sinist seostatakse väärikuse, konservatiivsuse, tasakaalukuse, rahulikkuse ja intellektuaalsusega.