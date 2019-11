Uurimus: üks bitcoini vaal saatis krüptoraha väärtuse lakke

Texase Ülikooli professor John Griffin ja tema kolleeg Amin Shams Ohio Ülikoolist avaldasid uurimuse, milles kirjutavad, et üks suur bitcoini investor suudab krüptoraha hinda mõjutada, kirjutab Bloomberg.

Griffini ja Shamsi sõnul tekitas üks bitcoini vaal krüptoraha suure tõusu 2017. aastal. Professorid ei avaldanud isiku nime, kes nende arvates selle taga on.

Griffin ja Shams uurisid tehinguid 2017. aasta märtsist kuni 2018. aasta märtsini ja tuvastasid, et bitcoini ostude arv kasvas kui selle väärtus kukkus teatud summa võrra.

„Simulatsioonid näitasid, et nende mustrite tekkimine juhuslikult on ebatõenäoline. Sellel ühel füüsilisel või juriidilisel isikul on kas selgeltnägijavõimed turu osas või ta avaldas bitcoini hinnale nii suurt mõju, mida ei ole märgata väiksemate kauplejate puhul," kirjutasid nad oma uurimuses.

Bitfinexis töötav jurist Stuart Hoegner nimetas teadustöö tulemusi puudulikuks, kuna tema hinnangul põhinevad need ebapiisavatel andmetel.

2017. aasta lõpus tõusis ühe bitcoini hind 20 000 dollarini, kuid hakkas pärast seda langema. Käesoleva aasta alguses maksis üks bitcoin veidi üle 3000 dollari, kuid on nüüd jõudnud enam kui 8000ni.