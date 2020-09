UURING | E-kaubandus Euroopas kasvab, kuid seda Põhja- ja Ida-Euroopa riikide arvelt

E-ostlemine on eurooplaste jaoks tavaline, selgub 2020 European eCommerce Report tulemustest. 578 miljonist Euroopa elanikust on ligipääs internetiühendusele 90% elanikest, neist omakorda kaks kolmandikku ehk 67% tegid 2019. aastal vähemalt ühe e-ostu ning see osakaal kasvab.

Raporti kohaselt on eurooplastel ka raha, mida kulutada: kogu Euroopa SKP 2019. aastal küündis 13 triljoni euroni, millest ligi 5% moodustasid äride ja eraisikute vahelised e-kaubandustehingud. Igal aastal on selliste tehingute maht järk-järgult kasvanud ning ennustuste kohaselt tõuseb see sel aastal enam kui 12-15%-ni ehk 700-750 miljardi euroni.

Kui vaadata Euroopat piirkonniti, selgub, et tulemused ei ole igal poolt ühtmoodi suurepärased – turu arengufaas ja tarbijakäitumine on piirkonniti vägagi isesugused. Nii on Lääne-Euroopa Suurbritanniaga esirinnas, olles Euroopa e-kaubanduse võrdluses kõige enam arenenud: 2019. aastal tegid 83% piirkonna internetikasutajatest ka e-ostutehinguid.

Tasub tähele panna, et vaid ligikaudu kümnendik neist, kel on ligipääs internetile, ei kasutanud e-poodlemise võimalust. Lääne-Euroopal on liidripositsioon ka e-ostude rahalises väärtuses, lausa 70% Euroopa e-ostude kogu käibest tehakse selles piirkonnas.

Tuues siia kõrvale aga võrdluseks Ida-Euroopa (ei hõlma Balti riike), selgub, et 2019. aastal kasutas sealsetest elanikest interneti 76% ning neist e-ostles omakorda vaid 36%. Tegemist on hoopis teistsuguse käitumismustriga, kuid just Ida-Euroopa e-ärides peidus tohutu potentsiaal. Kuigi täna on Ida-Euroopa e-ostude osakaal Euroopa kogukäibest vaid 1%, on piirkonnas e-kaubanduse käibe kasv kõige suurem, milleks on 26,6%.

Suured käärid Põhjamaade ja Balti riikide vahel

Põhjamaades on e-ostlemine populaarne – 79% Põhja-Euroopa internetikasutajatest tegi eelmisel aastal vähemalt ühe e-ostu. Kui vaadata aga käibenumbreid, moodustab e-äride käive Põhja-Euroopas vaid umbes kümnendiku kogu Euroopa omast.

Erinevalt Lõuna- ja Ida-Euroopast ei saa põhjapoolsed riigid uhkeldada silmapaistva e-äri käibe kasvutrendiga – pigem jääb see Euroopa keskmise lähedale – 12,3%. Põhja-Euroopa riikide seast on kõige suurema e-kaubanduse käibega Taani, 20 miljardit, millele järgnevad Norra 12 ja Rootsi 8 miljardiga. Nimetatud kolm riiki kokku moodustavad 86% kogu piirkonna e-kaubanduse käibest.