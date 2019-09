UURING | Eesti digiriigi staatus on ohus – siinsetest digitalentidest ligi kaks kolmandikku on valmis kodumaalt lahkuma

The Boston Consulting Group ja maailma juhtivaid tööportaale ühendav liit The Network, kuhu kuulub ka Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee, ühendasid jõud ning korraldasid ühe maailma suurima tööjõu liikuvuse uuringu Decoding Global Talent, et mõista tööturgu kujundavaid trende. Enam kui 360 000 töötajaga uuringust selgus, et tööturul kõrgelt hinnatud IT-oskustega talentidest on tervelt 2/3 (67%) valmis töö nimel kolima välisriiki. Eestis on digitalentidest 60% valmis haarama töökoha välismaal.

„Nõudlus IT valdkonna oskustega spetsialistide järele on Eesti tööturul märkimisväärselt kasvanud. Statistikaameti andmetel on IT-sektoris hõivatute arv aastaga kerkinud 10% ja vabu ametikohti oli mainitud valdkonnas tänavu teises kvartalis viiendiku (22%) võrra rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Lisaks IT-sektorile on digitalente tarvis aga ka paljudes teistes valdkondades, mis liiguvad kiirelt tööde digitaliseerimise suunas (nt turundus ja tööstus). Eesti suurimas tööportaalis CVKeskus.ee on hetkel üle 300 tööpakkumise, mis nõuavad kõrgel tasemel digitaalseid oskuseid,“ kommenteerib olukorda tööturul CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

„Uuringu tulemused näitavad, et valmisolek töö nimel koduriigist lahkuda on IT-oskustega talentidel keskmisest märksa kõrgem. Seega ei konkureeri Eesti tööandjad digitalentide nimel mitte ainult riigisiseselt, vaid ka rahvusvahelisel tööturul. Veelgi enam, kuna Skandinaavia riigid on IT valdkonna tippspetsialistide silmis sihtriikidena meist enam kui kaks korda atraktiivsemad, ei tasu loota ega karta, et talendid iseenesest Eestisse tuleksid – tuleviku tööjõu kaasamine nõuab meie tööandjatelt ka edaspidi suuri pingutusi,“ lisab Henry Auväärt.