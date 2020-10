UURING | Eesti ettevõtete maksetähtajad on veninud ligi kolm korda pikemaks

Märgatavalt on pikenenud ka arvete tegeliku laekumise aeg, näitab Euroopa suurima krediidihaldusteenuste ettevõtte Intrum uuring. Kui mullu tasusid Eesti ettevõtted arved keskmiselt 17 päevaga, siis nüüd kulub selleks keskmiselt 62 päeva (Euroopa keskmine on 60). Seetõttu on kasvanud ka aeg, mis jääb kokkulepitud maksetähtaja ja tegeliku tasumise kuupäeva vahele.

„Maksetähtaja ületamine lisab ettevõtetele lisapinget, sest see vähendab nende likviidsust ja paneb nad olukorda, kus nad peavad leidma teisi võimalusi vaba raha tekitamiseks. Koroonaviirus on suurendanud survet ettevõtetele, kuna aeglustuv majanduskasv vähendab nõudlust ja häirib tarneahelaid,“ ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika.

Uuringu tulemused näitavad, et Eesti ettevõtetest on tänavu 63% olnud sunnitud nõustuma hilisema maksetähtajaga, kuna ei soovinud kahjustada kliendisuhteid. Küsitletud ettevõtetest 42% tegi seda võimaliku pankroti ärahoidmiseks – see näitaja on 7 protsendipunkti kõrgem Euroopa keskmisest (35%).

Eesti ettevõtetest usub 51%, et just makromajandusliku ebakindluse tõttu on nad olnud sunnitud leppima pikemate maksetähtaegadega. Olukorda ilmestab hästi asjaolu, et 2019. aastal ei pidanud 43% Eestis küsitletud ettevõtetest kordagi tegema järeleandmisi maksetähtaegades, kuid tänavu on neid vaid 19% vastanutest.

Nii Eestis kui ka Euroopas keskmiselt arvab 46% ettevõttetest, et üha suurenev lõhe planeeritud maksetähtaja ja makse tegeliku laekumise aja vahel ohustab suurel määral nende äri jätkusuutlikkust. Peaaegu 40% Eesti ettevõtetest peab makseraskustes võlgnikke üheks peamiseks murekohaks järgmise 12 kuu jooksul ja see näitaja vastab Euroopa keskmisele.

Intrumi uuringus osales 9980 ettevõtet 29 Euroopa riigist, hõlmates 11 majandussektorit. Uuring toimus veebruarist maini 2020 (enne ja pärast Covid-19) ja selle viis läbi Financial Times gruppi kuuluv uuringufirma Longitude.

