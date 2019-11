UURING | Eesti ettevõtjad on Baltikumi kõige optimistlikumad

Kõige agaramad on järgmisel aastal müüki suurendama Leedu ettevõtted (38%). Eestis on vastav näitaja 32% ja Lätis 31%. Eestis on kõige rohkem neid ettevõtteid, kes kavatsevad käibe samal tasemel hoida (50%), samas kui Läti paistab silma ettevõtete poolest, kes ennustavad järgmiseks aastaks müügi vähenemist (28%).

Uuringu viis Luminori tellimusel läbi uuringufirma Norstat. Uuring kestis 11.-25. oktoobrini ning selle käigus intervjueeriti igast Balti riigist 250 ehk kokku 750 ettevõtet.