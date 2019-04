Uuring: Eesti meestel on keskmiselt 45 protsenti rohkem vara kui naistel

Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kaasatud professor Tairi Rõõm tutvustas teisipäeval uuringut, mis vaatles, kuidas Eestis kui suure soolise palgalõhega silma paistnud riigis on lood rikkuse jaotumisega meeste ja naiste vahel ning mis neid erinevusi põhjustab, kirjutab ERR.

Uuringust selgus, et Eesti meestel on vara keskmiselt 45 protsenti rohkem kui naistel. See lõhe on võrreldes teiste riikidega, kus varade jaotumist on uuritud, suhteliselt suur. Näiteks Saksamaal on see vahe umbes sama suur nagu Eestis, samas kui Itaalias ja Prantsusmaal on see meist märksa väiksem. Samas ei ole tulemused otseselt võrreldavad, kuna Eesti andmed saadi teistsuguse metoodikaga.

Kuigi meeste ja naiste keskmise netovara vahe on Eestis märkimisväärne, ei ole varade jaotuse alumises osas soopõhiseid erinevusi. Lõhe on meeste kasuks ainult kõige jõukamate inimeste hulgas, kus varade ebavõrdsus on suurim.

Erinev on ka see, kuidas mehed ja naised finantsvarasid koguvad. Meestel on rohkem riskantsemaid finantsvarasid nagu aktsiaid ja võlakirju ning III samba pensionifonde. Naised eelistavad hoida oma sääste pangahoiusel.