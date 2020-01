UURING | eestimaalased on seoses tulevase pensioniga negatiivselt meelestatud

Usaldust ei näita ka tõsiasi, et 46 protsendi jaoks on pension veel niivõrd kauge teema, et nad kahtlevad, kas siis pensionisüsteem enam olemas on.

Seega rõhuva enamuse ehk 67 protsendi arvates peavad inimesed oma tuleviku kindlustamiseks ise raha säästma. Ligikaudu pooled vastajad loodavad pensionieas töötada ning veidi alla 40 protsendi kavatseb end koolitada nii, et ka pensionieas oleks tagatud töö ja sissetulek.

Muretut tulevikku pensionärina kujutab endale ette 8 protsenti vastanutest, kes on suutnud teha äraelamiseks piisavalt palju investeeringuid ning ostnud kinnisvara.

„Kuigi inimesed mõistavad, et nende pension on suuresti nende endi kätes, siis oskused ja teadmised oma tuleviku kindlustamiseks ei pruugi olla piisavad. Näiteks neist, kes kavatsevad teisest pensionisambast lahkuda, tunneb 34 protsenti end investeerimises ebakindlalt ning 43 protsenti on veendunud, et vajavad säästude edasiseks investeerimiseks pangalt nõuandeid," ütles SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas.

Investeerimises kindlalt tunneb end vaid kümnendik lahkumist kaaluvatest pensionikogujatest ning nende selge eelistus on jätkata pensioniks säästmist omal käel.