UURING | Eestlane tunneb muret kaasmaalase suure alkoholitarbimise pärast, vähem muretseb iseenda pärast

Alkoholi salaturg on Marje Josingu sõnul samal tasemel, mis ta seni on olnud. „Illegaalse turu alla me ei ole liigitanud Lätist toodud ja siin maha müüdud alkoholi - mis ei ole päris legaalne tegevus,” märkis konjunktuuriinstituudi direktor. Siiski märkis ta, et Läti kaubandus on piiranud salaturu kasvu. „Kui Läti hind on niivõrd soodne, siis inimesel ei ole mõtet ega vajadust hakata kuskilt otsima seda illegaalset alkoholi,” põhjendas Josing.

Suure osa Eestis tarbitavast absoluutalkoholist ehk 64% annavad lahjad joogid, ülejäänud 36% kanged joogid. „Eestis on olnud samasugune trend nagu on kogu Euroopas ja ümbritsevates riikides – väheneb kange alkoholi tarbimine, pikemas perspektiivis on kergelt kasvanud aga veini tarbimine,” kirjeldas Josing. Viimasel aastal langes Eestis ka õlle ja lahjade alkohoolsete jookide tarbimine.

Viina mittetarbijate hulk on kasvanud, küündides 56%-ni 2018. aastal. Vastupidine trend on veinitarbimises - neid, kes veini ei tarbi, oli viimasel aastal vaid 20%. „Üldine tarbimissageduste muster näitas, et inimesi, kes üldse alkoholi ei tarbi, oli 2018 natuke vähem kui neid oli 2017,” märkis Josing. Rohkem on oma alkoholi tarbimist muutnud mehed, kus tarbimine on selges languses. "Naiste tarbimine ei ole suur, aga sagedust on juurde tulnud."

Kui vaadata aktsiisitulusid, siis 2018. aastal laekus riigieelarvesse 232 miljonit eurot alkoholiaktsiisi, olles sellega 10 miljonit parem kui 2017. aastal. Samas lõunanaabrile Lätile jäime me alla. Seal koguti riigikassasse mullu 242 miljonit eurot alkoholiaktsiisi.

„Läti on siin ka tõstnud oma aktsiise, nad selle protsendikese tõstmisega natuke lähenevad meile, aga see väga vahet meiega ei muuda,” lausus Josing. Eelmine aasta oli esimene aasta, kus Läti riik sai alkoholiaktsiisi pealt rohkem sissetulekut kui Eesti sai. „Võime öelda, et meie tarbijad on aidanud täita Läti riigi eelarvet. Rõõmustame siis sõprade edu üle,” nentis Josing. Ühtlasi on Eesti aktsiisid Euroopa kõrgemad.

2018. aastal Eestis laekunud alkoholiaktsiist 58% tuli kange alkoholi peal, 22% õlle pealt ja 12% veini pealt. Ühtlasi tasub silmas pidama, et vahe kange ja lahja alkoholiaktsiisi vahel on 1,5 korda. "Eks rahandusministeeriumi inimesed peavad arvestama, mismoodi riigieelarvele ühe või teise aktsiisi muutmine mõjub," lausus EKI juht. Samas tõdes ta, et on selge, et aktsiis ei ole ainukene, mis alkoholi jaehinda määrab.

Lätis käijate hulk on stabiliseerunud

On selgelt näha, et aktsiisi ja jaehinna vahel on suur hulk tühja maad. „See on ikkagi kaubanduslik juurdehindlus, käibemaks ja muud maksud, mis võimenduvad,” loetles Josing. Iseäranis suur on marginaal õlle puhul. „See on ka põhjus, miks siis on nii suur piirikaubandus,” lisas ta.

Kuivõrd konjunktuuriinstituut arvutab regulaarselt ka õlle ja viina koguseid, mida netopalga eest saaks osta, siis 2018. aastal oli see 350 liitrit õlut ja 60 liitrit viina. „Kui inimene ostaks kõik Lätist, saaks ta osta 92 liitrit viina ja 792 liitrit õlut,” võrdles Josing. 2018. aastal jäi Lätis käijate ja alkoholi ostjate arv samale tasemel, mis ta oli aasta varasemalt, küündis 2017. aasta 34%-lt 2018. aastal 35%-ni.

„Neid inimesi juurde ei tulnud – on suurenenud läbisõidul alkoholi kaasa toomine ja samas vähenenud nende, kes spetsiaalselt käisid Lätist alkoholi ostmas. Mõnes mõttes võib öelda, et see alkoholi ostmas käimine on professionaliseerumine – käiakse vähem, ostetakse suuremaid koguseid ja suurema summa eest. Välja on arenenud ka süsteem, et tuuakse teistele,” kirjeldas Josing.

Mis puudutab muutusi alkoholi sortimendis viimase paari aasta jooksul, siis vähenenud on viina sortiment, samas suurenenud õllel. Importviina sortiment on vähenenud 2016. aasta 75-lt 67-ni tooteni, samas Eesti toodete arv on kasvanud 43-lt 2018. aastal 56-ni 2018. aastal.

Õlle osas on sortimendi kasv tulnud läbi väiketootjate, käsitöö õllede pakkumise. 2016. aastaga võrreldes kasvas 2018. aastal nii import- kui kodumaise õlle sortimendi arv, vastavalt 102-lt 112-ni ja 88-lt 126-ni.

Eestlane muretseb kaasmaalase, aga mitte iseenda pärast

Eesti inimeste üldine hinnang kaasmaalaste tarbimisele on, et tarbimine on liiga suur ja probleem tõsine. Samas kümne aasta võrdluses on tarbimise osas muret tundmist oluliselt vähem. Kui 2010. aastal tundis selle üle muret 77% eestlastest, siis 2018. aastal oli 59%. „See hoiak, et alkoholitarbimise mõjutamiseks peab Eestis midagi teegma, on jätkuvalt suur Eestis,” lisas Josing.

88% ütleb, et inimesed peaksid muutma oma käitumist. 25% tõdeb aga, et nemad ise peaksid muutma oma käitumist. 65% arvab ikkagi, et see on riigile oluline ülesanne ja prioriteet. „Kindlasti peab lisama selliseid meetmeid, et tagada, et elanike alkoholitarbimine langevate hindade tingimustes ei suureneks,” rõhutas Josing.