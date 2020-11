Uuring: eestlased on Baltimaade suurimad elektriautode vastased

Küsitluse järgi ütles Eestis 16% inimestest, et nad ei kavatse elektriautot kunagi osta, sest pooldavad sisepõlemismootoriga autode kasutamist. Lätis oli samal arvamusel 13% küsitletutest ning Leedus kõigest 6%. Lähima kümne aastal kaaluks elektriauto soetamist 36% Eesti inimestest, Lätis 39% ja Leedus tervelt 46%.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen märkis, et selline tulemus on isegi veidi kummaline, sest tänu kunagisele kvootide müümise projektile sai Eesti teiste riikide ees elektriautode ja laadimisvõrgustiku vallas väga tugeva edumaa. „Võrgustikku täiendatakse ka praegu väga usinalt ning ka toetuste ja soodustuste osas on elektriautosid vägagi tugevalt Eestis soositud," lausus Hakiainen. „Näiteks just hiljuti avati taotlustele Keskkonnainvesteeringute Keskuse elektriliste sõidukite soetamise toetusprogramm ning ka Citadele ise pakub elektriautode liisingut tavaautodest märksa soodsamatel tingimustel."

Baltikumi-ülesest uuringust selgis ka kurioossel kombel, et kui 71% eestlastest peab elektriauto ostmisel suurimaks takistuseks selle võimalikku sõiduulatust ja laadimise aega, siis tunduvalt suuremate vahemaadega Leedus peab seda takistuseks 51% vastanutest.

Citadele jaepanganduse juht lisas, et samuti arvas 38% Eesti inimestest, et elektriauto ei sobi Eesti kliimasse. „Leedus oli seda meelt kõigest 14% inimestest. Tõsi, Leedu on küll natukene rohkem lõunas, aga pigem viitab see tulemus sellele, et Eestis peab elektriautode osas veelgi rohkem teavitustööd tegema. Tänapäeva elektriautod sõidavad väga edukalt ka näiteks Põhjamaades, kus need on väga populaarsed," lausus Hakiainen.

Citadele tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi septembris. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18-74.