Uuring: eestlastele meeldib pangakontori külastuse aja broneerimise nõue

Toimetas: Romet Kreek reporter

SWEDBANK Foto: Arno Mikkor

Täna tuleb pangakontorisse minekuks broneerida aeg. Kui lätlased ja leedukad leiavad, et pärast koroonaaega tuleks taastada eriolukorra eelne kord, siis eestlased on arvamusel, et pangakontorisse aja broneerimine on õigustatud ja see süsteem võiks jätkuda, selgub Swedbanki poolt tellitud uuringust.