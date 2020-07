Uuring: enamik ettevõtteid plaanib lähikuudel töötajaid värvata

Juuli esimesel nädalal viis CV-Online Estonia läbi küsitluse Eesti ettevõtete hulgas, kus paluti personalivaldkonna eest vastutavatel inimestel jagada oma tulevasi värbamisplaane ja -vajadusi. Küsitluses osales 214 ettevõtet, nendest ülekaalukamalt olid esindatud tootmivaldkond (23 protsenti), ehitusvaldkond (12) ja haridusvaldkond (12).

Juulis planeerivad värvata 39, augustis 42, septembris 32 protsenti vastanutest. Oli ka neid, kes veel ei tea oma värbamisplaane (8 protsenti) ja neid, kes on koroonakriisi tõttu veel ootel (14).

„Mitmed värbamised, mis jäid koroonakriisi tõttu ootele kevadel, on nüüd uuesti käivitatud. Kliendid on öelnud, et näevad, et talendid on vabaks jäänud, seega on parim aeg neid endale värvata. CV.ee statistika näitab samuti, et kandidaatide aktiivsus on kolmandiku võrra kasvanud eelmise aastaga võrreldes ja kasv on saabunud suures osas tööd otsivate meeste arvelt. Tööandjatel on oluline nüüd mõelda, mis on nende väärtuspakkumise sisu ja võimalusel näidata palganumbrit ning töökeskkonda, kuhu inimesi värvatakse. Olukorras, kus inimesed kandideerivad mitmele töökohale korraga, tuleb olla valmis kiiresti otsustama, sest vastasel juhul on oht inimesest ilma jääda", kommenteeris küsitluse tulemusi CV-Online turundus- ja teenindusjuht Maris Viires.

Peamiselt soovitakse inimesi värvata spetsialisti (36 protsenti) ja oskustöölise ametikohale (18). Keskastmejuhi ja madama astme juhi ametikohale planeerivad värvata 12 protsenti ettevõtetest.

Kui mitmed on arvanud, et üheks peamiseks värbamise põhjuseks on koroonakriisist taastumine ja mahtude suurenemine, siis tegelikkuses tõid selle põhjuse välja vaid 14 protsenti vastanutest. Enamik värbab siiski põhjusel, et organisatsioonist lahkuvad inimesed (40 protsenti) või ettevõte laieneb (25). Hooajalisusega on seotud 12 protsenti värbamistest ja lapsehoolduspuhkusele minekuga 16 protsenti.

Värbamiskanalite ja -lahendustena kasutatakse enim töökuulutust tööportaalis (68 protsenti), sellega koos ja ka eraldi sotsiaalmeediakanaleid (57) ning sõprade ja tuttavate soovitusi (54). Oma ettevõtte karjäärilehte kasutavad vaid 20 protsenti.