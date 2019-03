UURING | Iga kolmas eestimaalane kasutab tulumaksutagastust igapäevaeluga toimetulekuks

Tulumaksuvabastust on mõistlik täies mahus kasutada kui see on ainsaks sissetulekuallikas ning kui teenitakse keskmisest maksuklassist (1200 eurot kuni 2100 eurot) kas rohkem või vähem. Kuna Maksuamet ei tagasta tulumaksu intressiga, mis võtaks arvesse aastast inflatsiooni koos elu kallinemisega, siis pole mõistlik tulumaksuvabastust täiesti kasutamata jätta. Kuldseks keskteeks võib olla ka osaline kasutamine ning ülejäänud tulumaksutagastuse eelarvesse planeerimine.

Uuringu viis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi Norstat selle aasta veebruaris. Kokku küsitleti 1000 elanikku vanuses 18-74 aastat.

Soovitused tulumaksutagastuse mõistlikuks kasutamiseks

1. Pane raha ootamatusteks kõrvale. Ootamatute ja keerukate olukordade eest ei saa end kaitsta, kuid selleks saab valmistuda ning lihtsaim viis turvatunnet luua on rahalise tagavara kogumine. Soovituslik rahapuhvri suurus võiks olla 3-6 kuu kulutuste summa.

2. Vähenda oma laenukoormust. Igasugune laenuraha tähendab kokkuvõttes kasutatud summast suuremaid kulutusi. Kui oled kasutanud suuremate ostude tegemiseks krediitkaarti, väike- või tarbimislaenu, laenanud raha pereliikmetelt või sõpradelt, siis tasub kaaluda tulumaksutagastuse kasutamist nende võlgade vähendamiseks või kustutamiseks.

3. Investeeri iseenda harimisse. Paljud kursused ja täiendkoolitused on tasulised, kuid lisaks maailmapildi avardamisele annab enese harimine tööturul suurema konkurentsieelise. Seega võib just tulumaksutagastus anda võimaluse minna ammu ihaldatud kursusele või katsetada sootuks uue eriala omandamist.

4. Kasvata isiklikku pensionisammast. Kolmas pensionisammas on ainus võimalus pikaajaliseks kogumiseks, mida riik toetab tulumaksusoodustusega. See tähendab, et saad pensioni III samba sissemaksetelt tulumaksu tagasi. Tulumaksu saad tagasi pensioni sissemaksetelt, mis on kuni 15% Sinu brutosissetulekust, kuid mitte suuremad kui 6000 eurot kalendriaasta jooksul.