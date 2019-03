UURING | Iga neljas töötaja ootab võimalust tänaselt töökohalt lahkumiseks

"Kõrgema palga kõrval seisavad töövahetuse põhipõhjuste seas veel karjääriredelil seismajäämine ja vähene professionaalne väljakutse," rõhutas GoWorkaBit'i juhataja Kristjan Vanaselja. "See on sõnum eeskätt juhtidele, sest selge karjäärimudeli ja professionaalse eneseteostuse eest vastutavad nemad."

Hõivatud eestimaalastest kuus protsenti otsib aktiivselt uut töökohta ning 18 protsenti ehk pea iga viies kavatseb vahetada töökohta esimese sobiva võimaluse avanemisel. 30 protsenti vastas, et kuigi pole kindlat otsust langetanud, on nad lähiajal töökoha vahetamist vähemalt kaalunud. Alla poole ehk 45 protsenti kinnitas, et hetkel töökoha vahetamisele ei mõtle.

Kõige tõenäolisemalt vahetavad töökohta 25-34 aastased töötajad, kellest lausa kaks kolmandikku on vähemalt kaalunud lähima 12 kuu jooksul töökoha vahetamist. Kõige vähem otsivad uut tööd 65-aastased ja vanemad töötajad, neist on seda vähemalt kaalunud iga neljas töötaja.

Kolmveerand töökohavahetust kavandavatest inimestest soovib lähiaastail rohkem teenida, kuid Vanaselja kinnitusel on olulised hoopis tähtsuselt järgmised soovid. "Ligi pooled neist kinnitasid, et soovivad järgmistel aastatel töötada rohkem inimestega, kes neile meeldivad, ning soovivad ka vähem tööd teha ja rohkem enda peale mõelda," rõhutas Vanaselja.

GoWorkaBit'i töösurfi-uuring 2019 analüüsis kahe tuhande eestimaalase valmisolekut kaasaegsetele paindlikele töösuhetele üleminekuks. Paindlikke töösuhteid vahendav GoWorkaBit lubab inimestel teha tööd enda valitud koormusega ja neile sobival ajal, tööandjail aga katta mugavalt nii lühiajalisi kui ka püsivamaid tööjõupuudujääke.