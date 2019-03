Uuring: iga viies noormees sooviks esimesel töökohal teenida 2000-eurost brutopalka

88% noortest pidasid head töötasu kõige olulisemaks teguriks oma esimese täistööajaga töökoha valikul. Palganumber oli noortel tööandja valikul koguni kaks korda olulisem kui võimalus töötada kodukontorist. Palganumbrile järgnes töö sisu ehk noored ootavad, et töö neid kõnetaks, oleks huvitav ja väljakutseid pakkuv. Kolmas kõige levinum tegur oma tulevase tööandja valikul on tore ja hooliv meeskond - 80% noortest leidsid, et hea meeskonnata nad tööle ei läheks.

Värskest uuringust tuleb välja, et pilt on kirju, kui võrrelda noormeeste ja neidude palgaootuste erinevusi. Tuletame esmalt meelde, et 2018. aasta keskmine brutopalk oli Eestis 1310 eurot. Eesti keskmisest palgast väiksema töötasuga oleks küsitluse alusel nõus tööle minema pisut alla poole (44%) vastanud noortest. Keskmisele palgale lähedast tasu soovib saada 21% noortest ja rohkem kui kolmandik tahaks saada kõrgemat töötasu. Enam kui kümnendik (14%) vastanuist tahab teenida juba oma esimesel täistööajaga töökohal enam kui 2000-eurost brutopalka.

Palgaootuste osas on noorte meeste ja naiste ootuste vahel suur lõhe. Kui 27% naistest ootavad esimeselt täistööajaga ametikohalt vähemalt 1000-eurost brutopalka, siis noormeestest lepiks taolise palgaga vaid 13%. Lisaks sooviks iga viies noormees esimesel täistööajaga kohal teenida koguni 2000-eurost brutopalka - naiste seas oli niivõrd ambitsioonika palgaootusega vastajaid kõigest 9%.