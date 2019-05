UURING | Juba mõnda aega pole toetus Rail Balticule olnud nii kõrge kui praegu: projekti pooldab eestlastest kaks kolmandikku

Rail Balticu eskiis Foto: RB Rail

Aprillis läbi viidud arvamusuuringu kohaselt on Eesti inimeste toetus Rail Baltica kiirele raudteeühendusele tõusnud 64 protsendini, mis on viimase kolme aasta kõrgeim tase. Võrreldes mullu sügisega on toetajate arv kasvanud seitse protsendipunkti.