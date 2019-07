Uuring: kinnisvaraeksperdid ootavad Koplis hinnatõusu

Seitsme kinnisvarabüroo ekspertide seas läbiviidud uuringu kohaselt prognoosis 74 protsenti vastanutest, et elukinnisvara hinnad tänavu Tallinnas üldiselt tõusevad. Peale Kopli ootab 39 protsenti vastanutest hinnatõusu Lasnamäel ning 33 protsenti Mustamäel.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on hinnatõusu oodata seal, kus käib aktiivsem kinnisvaraarendamine. “Esiteks näitavad ehituskraanad ära hetkel trendikad piirkonnad. Uute majade kerkimine tõstab ka teiste lähikonna hoonete hindasid ning piirkonna üldist statistilist hinnakeskmist,” rääkis Vahter.

Martin Vahteri sõnul peab kaks kolmandikku küsitluses osalenud kinnisvarafirmade töötajatest praegust Tallinna kinnisvaraarenduste arvu optimaalseks.

Kinnisvaraeksperdid ei näe erilist hinnakasvu lähiajal Nõmmel, Pirital, Vanalinnas ja veidi üllatuslikult ka Kalamajas. Vastupidi – 74 protsenti vastanutest nimetas Kalamaja Tallinna kõige ülehinnatumaks piirkonnaks. 41 protsenti pidas Vanalinna hindasid liiga kalliks.

“Omamoodi fenomenid on niiöelda vanad linnaosad Pirita ja Nõmme, mis hoiavad teistest stabiilsemat hinda. See tähendab, et viimase majanduslanguse ajal ei toimunud seal teiste linnaosadega samaväärset kukkumist, aga ka tõusud on tagasihoidlikumad,” selgitas Vahter.