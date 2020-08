UURING | Kinnisvaraeksperdid soovitavad praegu Tallinna korterit hoida

Uuringu kohaselt andis üheksa kinnisvarabüroo ekspertidest vaid 12,1 protsenti müügisoovituse. 1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul tundub, et kriis polnud nii pikk ja karm, et hindasid märkimisväärselt langetada.

“Praegu on Tallinna üüriturul valik tavapärasest suurem ja hinnatase hea. Aga isegi ajal, kui üürid on langenud, hindab kaks kolmandikku kinnisvaraekspertidest, et 2020. aastal on elamiseks kasulikum kodu osta kui üürida,” rääkis Vahter. Vaid 12,1 protsendi vastanute hinnangul on kasulikum üürida ning 21,2 protsenti hindas, et vahet pole.

“Suures plaanis tasub oma kodu soetamine ikkagi igal ajal ära. Täpset turupõhja ei taba teadlikult keegi, see tõde selgub tagantjärele. Aga näiteks viimasest kriisist on 1Partneri indeks ehk pealinna korteri keskmine korteri ruutmeetri hind tõusnud 2,6 korda,” kirjeldas Vahter.

1Partneri juhi sõnul on korterid kallinenud ajaga märksa enam kui näiteks majad, millest on saanud pigem nišikaup. “Tallinna lähedal saab korraliku funkmaja sama hinnaga, mis sajaruutmeetrise korteri kesklinnas. Võib öelda, et majad on juba pikemat aega võrreldes korteritega suhteliselt soodsad,” lisas Vahter.

Ta tõdes, et tehingute arv ja seetõttu kaudselt ka hinnad sõltuvad paljuski pankadest. “Kui kevadel keerati rahakraanid koomale, siis praegu on vahendid jälle kättesaadavamad,” kirjeldas Vahter üht olulisemat kinnisvaraturu tulevikku mõjutavat tegurit.

2020. aasta juulis läbiviidud küsitluses osales 33 eksperti Eesti suurematest kinnisvarafirmadest 1Partner, Laam, Arco Vara, Pindi, Ober Haus, CKE, LVM, Domus, Remax, Uus Maa.