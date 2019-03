Uuring: kõige enam käivad haigena tööl toitlustuses töötavad inimesed

Toitlustuses töötavatest inimestest koguni 90% ei jää tõbisena olles ennast koduseinte vahele ravima. Teisel kohal on selles arvestuses juhid, kellest lausa 88% ilmub haigena olles alluvate ette. Tegemist on ka kahe ainsa valdkonnaga, kus võrreldes eelmise aasta uuringu tulemustega, on haigena tööl käimine kahanemise asemel hoopis kasvanud. Keskmisest enam käivad tõbisena tööl ka assistendid, finantstöötajad, müügiinimesed, transpordi- ja logistikatöötajad ning ehituses ja kinnisvara valdkonnas tegutsejad.

Kõige vähem käivad haigena tööl infotehnoloogia, tööstuse ja tootmise ning mehhaanika ja tehnika valdkondade inimesed.

CVKeskus.ee uuris juba viiendat aastat töövõtjatelt, kas nad on haigena tööl käinud. Kui 2013. aastal oli tõbisena tööl käimine väga levinud ja koguni 95% uuringus osalejatest vastasid, et vaatamata haigusele läksid nad ikkagi tööle, siis tänavu langes haigena tööl käivate töötajate osakaal 81%-le.

"Levinuimad põhjused haigena tööl käimisel on kindlasti soov vältida palgakaotust, kuid ka tunnetus, et teisiti jääb töö lihtsalt tegemata," kommenteeris uuringut CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „On hea tõdeda, et pea iga viies tööandja hüvitab palga ka esimestel haiguspäevadel, mis annab töötajatele selge signaali, et ka tööjõupuuduse valguses on töötaja tervis haigena töö rügamisest märksa olulisem."

Henry Auväärt lisas, et vastutustundlikult käituv tööandja, kes loob keskkonna, kus töötaja ei pea tundma survet haigena tööl käimiseks, on ka tööturul kõrgelt hinnatud. Kindlasti tasub töökeskkonnaga seotud soodustused juba ka tööpakkumisel selgelt välja tuua.