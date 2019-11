Uuring: kolmandik soovib oma pensionifondi vara ise investeerida, jätkub ka neid, kes tahaks raha lihtsalt ära kulutada

Suur osa edasi investeerijatest kavatseb paigutada juba kogutud raha kinnisvarasse (13%), veidi vähem ehk 11% panga investeerimis- või väärtpaberikontole. Potentsiaalsete investeerimisvõimalustena nähakse ka krüptoraha ja aktsiaid (7%) või isiklikku firmasse panustamist (3%).

„Keskmise II pensionisambasse kogunenud summa eest kinnisvara ei osta. Kindlasti on ka neid, kelle pensionisäästude eest on võimalik kinnisvara soetada, kuid nad on pigem tugev erand. Seetõttu tuleks investeerimisplaane tehes veenduda, kui palju raha on tegelikkuses kogunenud, ning rääkida ka ekspertidega sellest, milliseid võimalusi tasub usaldada," kommenteeris Luminori Baltikumi pensioni üksuse juht Rasmus Pikkani.

Uuringu tulemustest selgus, et on ka neid, kes soovivad kulutada kogutud pensioniraha ära: 7% vastanutest maksaks selle eest tagasi laene või võlgu, 4% teeks enda jaoks vajalikke kulutusi ja 1% kasutaks pensioniraha laenu omafinantseeringuks. 12% suunaks pensioniraha pangas mujale: 6% tähtajalisele hoiusele ja 6% III pensionisambasse.

Eesti emakeelega inimestest kavatseb raha II sambas edasi hoida 41%, kuid vene emakeelega inimestest vaid 30%. Neist, kes usuvad vanaduspensionile jäämist, plaanib raha II sambas edasi hoida 44%, ning neist, kes ei usu, 28%.