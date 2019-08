UURING | Kontoritöötajatest ligi pooled viibivad värskes õhus alla kahe tunni päevas

“Absoluutselt kõik vastanud usuvad, et värske õhk leevendab stressi ja teeb tuju paremaks, kuid vaid pooled veedavad enda arvates õues piisavalt aega,” sõnas uuringu tellinud Tele2 turundusdirektor Ines Estrin ning lisas, et lõviosa ehk koguni 84% kontoritöö tegijatest toob vähese värskes õhus viibimise põhjuseks vaba aja puudumise.

Uuringust selgus, et 90 protsendi kontoritöötajate arvates peaks tegema tööl iga päev värske õhu pause, kuid reaalsuses käib tööpäeva jooksul õues vaid 60 protsenti vastanutest. Tööle ei jaluta mitte kunagi üle poolte (56%) küsitluses osalenutest.

“Õues töötamine ei jää ka tehniliste võimaluste taha, sest oma igapäevatöös internetti kasutavatest kontoritöötajatest 74 protsenti kinnitab, et nende andmesidepakett on piisav ka vabas õhus töö tegemiseks,” selgitas Tele2 turundusdirektor.

Pea poolte küsitlusele vastanud kontoritöötajate sõnul ei võimalda nende tööandja väljaspool töökeskkonda töötada. Samas peaksid Estrini sõnul just tööandjad propageerima keskkonnavahetust.

“Töötajatel võiks olla võimalus tegutseda ajal ja kohas, kus nad ise ennast kõige produktiivsemana tunnevad. Hiljuti Tele2 töötajate seas läbi viidud uuringu tulemus näitas, et rahulolevamad on juba need, kes ka kontori sees erinevaid kohti töötamiseks valivad, mitte ainult ühe koha peal ei istu. Veel parem on aga see, kui tööandja julgustab muidu siseruumides töötavaid inimesi rohkem õue minema, et värsket õhku hingata ning pead tuulutada,” lisas ta.

Kokku osales uuringufirma Norstati poolt Tele2 tellimusel läbi viidud üle-Eestilises värskes õhus viibimise uuringus 507 inimest.