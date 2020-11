UURING | Koroonakriis on pannud üha rohkem Eesti ettevõtteid oma äripartnerite maksevõimet kontrollima

„Koroonakriis on pannud Euroopa ettevõtted veelgi rohkem oma likviidsuse pärast muretsema. Intrumi uuring näitas, et arvete tasumisega viivitamine või maksmata jätmine kasvatab võlgnikest tulenevat riski. Nii kannatavad ettevõtte rahavood, millest tuleneb oht töökohtadele, investeeringutele ning ettevõtte elujõule,“ ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika.

Eesti ettevõtetest kontrollib 39% äripartnerite krediidivõimekust (eelmisel aastal vaid 19%) ning 37% kasutab enda kaitseks võlgade sissenõudmist, kui mullu oli see näitaja vaid 8%. Kui 2019. aastal ei kaitsnud pooled ettevõtted end hilinenud maksete eest ühelgi moel, siis tänavu teevad seda kõik, näitab Euroopa suurima inkassoteenuste ettevõtte uuring.

Maksete kiirem laekumine klientidelt võimaldaks vastanud ettevõtetel keskenduda investeeringutele: 65% laiendaks toote- ja teenustevalikut ning 63% jätkaks uuendusi digitaalse strateegia vallas. Uuringu tulemused näitavad, et Eesti ettevõtetest on tänavu 63% olnud sunnitud nõustuma hilisema maksetähtajaga, kuna ei soovinud kahjustada kliendisuhteid.

Peamiste vastumeetmetena on ettevõtted kas võimaldanud äripartneritele alternatiivina allahindlusi (44% vastajatest), nõustunud pikema maksetähtajaga lisatasu eest (43%) või pakkunud uut maksetähtaega (42%). Äripartnerite likviidsusprobleemid on selgelt vähendanud ka ettemaksu küsimist: tänavu nimetas seda Eestis uuringus osalenutest 28% (Euroopas keskmiselt 31%), kui veel 2018. aastal oli see näitaja 61%.

Intrumi uuringus osales 9980 ettevõtet 29 Euroopa riigist, hõlmates 11 majandussektorit. Uuring toimus veebruarist maini 2020 (enne ja pärast Covid-19) ja selle viis läbi Financial Times Gruppi kuuluv uuringufirma Longitude.