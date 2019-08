Uuring: kui palju maksavad Põhjamaades vanemad lastele taskuraha?

Soomes annavad vanemad 8-14-aastastele lastele keskmiselt 27,6 eurot kuus, vahendab Yle uuringufirma Yougov küsitlust.

Taani ja Norra lapsed saavad keskmiselt 24 eurot kuus ning Rootsis 22 eurot. Kui taskuraha ostujõule kohandada jääb Soome ikka esimeseks, aga Taani langeb viimaseks.

Uuringu tulemuse muudab mõnevõrra üllatavaks see, et Soomes on teiste riikidega võrreldes kõige väiksem keskmine palk. "Seepärast ongi üllatav, et Soome esimeseks tuli. Seda võib seletada osaliselt sellega, et Soomes hakkavad lapsed saama taskuraha umbes 10-aastasena, aga teistes riikides hakkavad vanemad lastele varem raha andma. Kõikides riikides oli vanemate laste taskuraha noorematest kõrgem," kommenteeris Danske Banki majandusanalüütik Jukka Appelqvist.

Kuigi antud uuringus Eesti vanemate taskuraha andmise harjumusi ei uuritud, siis võib välja tuua, et 2017. aastal viis Spinter Research Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi samasuguse küsitluse. Sealt selgus, et 7-10-aastaste laste taskuraha jääb 12 euro kanti, kuid 11-15-aastased lapsed saavad kuus keskmiselt 21 eurot.