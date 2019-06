UURING: meie töötushüvitised ei päästa tööotsijat vaesuslõksust

„Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega kuulub Eesti keskmisest suurema töötute vaesusega riikide hulka. See on väljakutse, mis vajab uusi lahendusi, et toetada tööturul osalemist ja ennetada töötute langemist vaesuslõksu,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Praxise soovitused on väärtuslik alus edasisele tööle. Konkreetsete ettepanekute ja väljatöötamiskavatsuseni tahame jõuda aasta lõpuks.“

Praxise analüütik Märt Masso rõhutas, et praegune süsteem, kus toetused on suhteliselt väikesed ega jõua kõigi tööotsijateni, võib tuua tööturul kaasa mitmeid ebasoovitavaid tagajärgi. „Näiteks ei võta paljud töötud end arvele, jäädes nii ilma tööturuteenustest, mis aitaksid neil tööd leida,” sõnas Masso.

Kuigi varasemad uuringud näitavad, et hüvitise maksmise lühem periood ärgitab tööd otsima ja kiirendab tööle siirdumist, on sel Masso sõnul ka negatiivseid mõjusid. Osade töötute puhul võib see soodustada hoopis tööturult lahkumist näiteks ennetähtaegsele pensionile.

"Madal hüvitise saajate arv ja väike hüvitis soodustavad aga inimese oskustele ja soovidele mittevastava töö vastuvõtmist, mis pikas perspektiivis toob kaasa väiksema loodava lisandväärtuse või uuesti töötuks jäämist. Need on tagajärjed, millega töökäte puuduses vaevlev ühiskond leppida ei saa.”