Uuring: mida arvavad kinnisvaraeksperdid - kas korterite hinnad langevad või jäävad samale tasemele?

Üheksa kinnisvarabüroo ekspertidest 51,5 protsenti prognoosis, et Tallinna korteri keskmine ruutmeeter maksab aasta lõpus alla 2000 euro ning 48,5%, et hind on 2000 eurost kõrgem.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on tehinguarvud kevadest järk-järgult tõusnud, kuid päris koroonaeelsele tasemele jõudmine võtab veel aega. "Ostjaid on küll turul praegu vähem, aga ei mina, ega ka teised Eesti eksperdid üldiselt kinnisvaras musti stsenaariume ei näe. Vähemalt suuremates tõmbekeskustes tuleb täielik taastumine eelmistest kriisidest märksa kiiremini," ütles Vahter.

Uuringus osalenud kinnisvarabüroo ekspertidest 36 protsenti arvas, et tehinguarvud taastuvad järgmise aasta ning sama palju, et mahud on taastunud 2022. aasta lõpuks. 15 protsendi vastanute hinnangul taastub tehingute arv juba käesoleva aasta lõpuks.

Uuringu kohaselt arvas 55 protsenti kinnisvarasektori töötajatest, et võrreldes eelmise aasta detsembriga langeb Tallinna korteri ruutmeetri keskmine hind käesoleva aasta lõpuks kuni kümme protsenti. 30 protsenti arvas, et hinnad jäävad mullu detsembriga (2153 eurot ruutmeeter) samale tasemele.

Eksperdid prognoosivad, et Tallinna linnaosadest võivad hinnad langeda tõenäolisemalt Lasnamäel (24% vastanutest) ning Vanalinnas (15% vastanutest). Piirkondadest ennustatakse aga võimalikku tõusu kõige rohkem Koplisse (18,2% vastanutest).

2020. aasta juulis läbiviidud küsitluses osales 33 eksperti Eesti suurematest kinnisvarafirmadest 1Partner, Laam, Arco Vara, Pindi, Ober Haus, CKE, LVM, Domus, Remax, Uus Maa.