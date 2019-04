UURING | Mis juhtus Suurbritannias, kui seal teise sambasse kogunenud raha kasutamine vabaks lasti?

Ühendkuningriigi finantskäitumise ameti (FCA) 2017. aastal läbi viidud pensionisüsteemi uuring vaatles seda, mida otsustasid tarbijad teha pärast 2015. aasta aprilli, kui seal kogumispensioni ehk teise pensionisamba vahendite kasutamine vabaks lasti.

Uuringu esmajäreldus oli, et tarbijad kiitsid pensioniks kogutud rahalt piirangute kaotamise heaks. Reformi ellu viimise järel võeti kasutusele üle miljonile pensionikontole regulaarselt kogunenud vahendid. Nende hulgas, kes võtsid oma kogumispensioni raha kasutusele, hakkasid silma järgmised trendid.

Kogumispensioni vahendite kasutusele võtmisest enne pensionile jäämist oli saamas „uus norm”. 72% juhtudel võtsid kogumispensioni vahendid kasutusele inimesed, kes jäid alla 65-aastased. Seejuures võeti see raha välja ühekordse suurema maksena.

Üle pooltel juhtudel (53%) võeti kogumispensioni raha välja kogu pensionikontole kogunenud summa ulatuses. 90% juhtudest oli sinna kogunenud alla 30 000 naela ehk 34 770 euro. Üle poolte nendest juhtudest, kus kogusumma korraga välja võeti, läks see kas hoiuseks või investeerimiskontole.

„Üldiselt ei leidnud me tõestust väitele, et inimesed oleksid oma pensionisääste laristama hakanud,” rõhutas FCA oma uuringu ülevaates. Ka toodi välja, et nende puhul, kes kogu raha korraga oma kogumispensioni kontolt välja võtsid, oli enamus juhtudel (94%) neil inimestel lisaks riiklikule pensionile ka muud sissetulekuallikad.