Uuring näitab, milline on Eesti noorte finantskäitumine. Olukord on paranemas

„Võrreldes varasemaga on suurenenud säästmine kodu ostmise, reisimise ja pensionipõlve kindlustamise eesmärgil. Kodu ostmiseks ja reisimiseks säästavad kõige enam 22-26-aastased. Need, kes tagavaraks raha kõrvale ei pane, tõid peamise põhjusena välja, et säästmiseks ei jää raha üle," selgitas uuringutulemusi Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets.

Noorte rahaline toimetulek on võrreldes 2015. aastaga paranenud. 43% vastajatest (varem 31%) saavad hästi hakkama ja neil jääb kuu lõpus raha üle. Vähenenud on majanduslikult keerulistes oludes elavate noorte inimeste hulk. Kui 2015. aastal vastas 15% noortest, et nad on alatasa rahalistes raskustes ja ots-otsaga kokku tulemine on raske, siis värske uuringu andmeil on selliste vastajate hulk 9%. Rahuldaval tasemel saab oma sissetulekuga hakkama 46% vastanutest.

Uuringutulemustest selgus, et noorte seas on suurenenud kodulaenu võtmine: kodu ostmiseks on laenu võtnud 24% (varem 17%) vastanutest. Enim on kodulaenu võtnud 27-30-aastased, kellest 44% on kodu soetanud laenu abil (varem 33%). Samas on vähenenud järelmaksu ja õppelaenu kasutamine ning tuttavatelt laenu võtmine. Kõige rohkem on laenukoormus vähenenud 18-21-aastaste seas, kellest 86% pole üldse laene (varem 67%).

„Positiivse muutusena saab välja tuua, et kui varem said oma finantskohustustega hakkama 77% noortest, siis praeguseks on see tulemus oluliselt paranenud ning 85% noortest ei ole jäänud võetud finantskohustuste täitmisega hätta," rääkis Kati Voomets.