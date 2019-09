Uuring näitas, et eestlased hindavad ausust ja huumorimeelt

If Kindlustus korraldas Eestis, Lätis ja Leedus uuringu, sest Balti riikides on palju ettevõtteid, mis töötavad kõigis kolmes riigis, seega puutuvad Eesti inimesed lõunanaabritega üsna palju kokku. See, kuidas inimesed suhtuvad oma töösse ja mida nad töökohalt ootavad, võib riigiti üsna palju erineda.

Nii Eestis, Lätis kui ka Leedus olid küsitletud inimesed ühel meelel selles, et normaalselt kolleegilt oodatakse nii lugupidamist kui ka kompetentsust – neid omadusi nimetas üle 60 protsendi vastanutest. Eestlased pidasid seejuures üksteise austamist pisut olulisemaks kui lõunanaabrid.

„Kolme Balti riigi töötajate vahel on teatud selged erinevused, kusjuures tihtilugu jääbki Läti erinevates näitajates Eesti ja Leedu vahele. See peegeldab Balti riikide tänapäevast töökultuuri, kuid ilmselt ka teatud ühiskondlikke ja kultuurilisi erinevusi,“ selgitas If Kindlustuse Baltikumi personalidirektor Liina Kesküla.



Kas normaalne töökaaslane on proff või sõber?

Uuringust selgus, et Eesti inimesed tähtsustasid selgelt enam töökaaslaste vahelist ausust ja head huumorimeelt. Siinsete töötajate jaoks kuuluvad nimetatud omadused viie tähtsaima hulka, lõunanaabrid peavad neid märksa vähem oluliseks.

Kui Eestis ootavad oma kolleegidelt head huumorisoont ja sõbralikku suhtumist ligi pooled töötajad, siis Leedus ootab seda kolleegidelt vaid 29% vastanutest.