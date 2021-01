Uuring: noored on valmis kodulaenule kulutama 300 eurot kuus

Pea pooled uuringus osalenud noortest sooviksid endale järgmise viie aasta jooksul päris oma kodu osta (EE 50%, LT 54%, LV 42%). Sealjuures on 23% Eesti, 25% Leedu ja 20% Läti noortest valmis eraldama igakuisteks kodulaenumakseteks 201-300 eurot kuus.

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul on see väga hea näitaja, et pea pooled Balti riikide noortest plaanivad lähiaastail oma kodu osta, sest tulevikule mõeldes on tegu hea investeeringuga. Ta märkis, et riigiti on noorte võimalused laenu tagasi maksta mõnevõrra küll erinevad. Nii on 15% Leedu ja 14% Eesti noortest valmis tagasi maksma ka kuni 400 eurot kuus, samas kui Läti noortest saab seda endale lubada vaid 9%. „Need erinevused on seletatavad riigiti veidi erinevate sissetulekute ja säästude tasemega," ütles Raadik.

Samas näitas uuring ka seda, et paljud Balti noored ei saa endale kodulaenu võtmist praegu lubada, kuna neil pole võimalusi laenu tagasimaksmiseks. Kõige sagedamini on tegu 20-25-aastatega, kes kas alles õpivad või on äsja tööle asunud. Peaaegu 20% kolme riigi noortest on sellised, kes ei soovi praegu laenu võtta.

Raadiku sõnul on igati mõistlik enne kodulaenu võtmist oma pikaajalist finantsvõimekust põhjalikult hinnata. Samas ei tasu unustada, et kuigi kodulaen võib esmapilgul tunduda eluaegse hirmutava kohustusena, siis tegelikkuses ei pruugi see nii olla. „Tagasimaksmise tingimusi saab lihtsalt ja paindlikult kohandada oma sissetulekute muutustega ja tihti võib laenu tagasimakse olla väiksem kui igakuine üüriarve," rääkis Raadik. „Samuti saab näiteks KredExi abil pakkuda noortele soodsamaid laenutingimusi," lisas ta.

Uuringu viis läbi uuringufirma SKDS veebiküsitluse meetodil. Osalejad olid Balti riikide noored vanuses 20-30 eluaastat ning osalejate arv igas Balti riigis oli ca 400 inimest.