Uuring: noorte maksualased teadmised on vanematest kehvemad. Suurem on valmisolek ka "mustalt" palka saada

Tema sõnul on noorte madalad teadmised kindlasti teema, mida arutada ja millele lahendusi otsida laiemalt. MTA ametnikud käivad ka ise noortele koolitunde andmas, samuti luuakse õpetajatele käepäraseid töövahendeid maksuteadmiste jagamiseks.

Võrreldes 2018. aastal läbi viidud maksutahte uuringuga on tõusnud nende vastajate osakaal, kelle arvates on tõenäoline, et MTA karistab neid, kes jätavad osa tulust deklareerimata (kasv 5 protsendi võrra), kelle arvates on Eesti maksusüsteem lihtsalt mõistetav (12 protsendi võrra) ja õiglane (6 protsendi võrra). Samas on vähenenud nende inimeste hulk, kes maksavad alati kõik maksud korrektselt ära (7 protsendi võrra). Kui aasta tagasi vastas 26 protsenti inimestest, et maksude tasumist on lihtne vältida, siis nüüd oli see langenud 14 protsendile.

MTAt peavad Eesti elanikud pigem usaldusväärseks, efektiivseks ning koostööle suunatuks. Eelmise aastaga võrreldes on suurenenud nende vastajate hulk, kes peavad ametit inimeste juhendamisele suunatuks. Veidi on vähenenud nende osakaal, kelle hinnangul on MTA liiga range.

Uuringus osales 1200 juhuvalimi teel leitud vastajat vanuses 15-74 eluaastat, keda küsitleti tänavu augustis ja septembris. Uuringut viidi läbi teist aastat järjest.