Uuring: olgugi kehvad kogemused, aga e-ostlemine kogub jõudsalt hoogu

E-kaubanduse peamisteks miinusteks nimetasid Eesti vastajad liiga pika tarneaja (43%) ja selle, et kätte saadud toode ei vasta varasemale kirjeldusele (40%). 7% vastanutest kurtsid, et ei saanud tellitud kaupa tagastada ja 6% vastanutest arvavad, et nad on langenud pettuse ohvriks. Vaatamata nendele negatiivsetele kogemustele on eestlaste usaldus internetikanalite vastu üsna kõrge – 80% vastanutest üldiselt usaldavad e-kaubanduskanaleid, 8% vastanutest kinnitasid, et usaldavad e-kaubanduskanaleid täielikult.

„Oskus digitaalsete kanalite kaudu osta on tänapäeval väga kasulik oskus. See suurendab inimese valikuvõimalusi, võimaldab ostusid mugavalt ja soodsamalt sooritada. 86% eesti inimeste arvates aitab e-ostlemine kokku hoida aega ning 26% arvates saavutada parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Kuid nii nagu igas kiiresti arenevas valdkonnas, pakutakse ka e-kaubanduses aeg-ajalt lahendusi, millest kõik ei pruugi olla usaldusväärsed, ning ka sellega peab iga e-ostleja arvestama. Osta tasub e-kaupmeestelt, kelle lahendused on turvalised ja usaldusväärsed,“ kommenteeris e-kaubanduse arenguid SEB juhatuse liige Ainar Leppänen.

SEB e-kaubanduse uuring korraldati SEB Eestis, Lätis ja Leedus koostöös Norstatiga 2019. aasta kevadel. Uuringust võttis osa rohkem kui 3000 inimest, nende seas üle 1000 eestimaalase.